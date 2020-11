Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Corona, Lockdown light, US-Wahl - es gibt viele Themen zu verarbeiten. Der DAX hält sich vor dem Hintergrund nicht nur erstaunlich gut, er drehte in dieser Woche sogar mächtig auf. Folker Hellmeyer zeigt sich optimistisch. Der Chefanalyst von Solvecon Invest verweist vor allem auf den Anlagenotstand an den Märkten. Im Gegensatz zur Corona-Krise im Frühjahr seien die Marktteilnehmer vorbereitet gewesen. Den Rücksetzer der Vorwoche hätten Anleger genutzt, um wieder Positionen aufzubauen. Der entscheidende Punkt ist laut Hellmeyer, dass die Corona-Krise und auch die US-Wahl nur temporäre Probleme sind. Deswegen gebe es auch in nächster Zeit Raum für weitere Aufwärtsbewgungen. Wie Hellmeyer außerdem die Entwicklung des Bitcoin einschätzt, erfahren Sie im folgenden Interview.