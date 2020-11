Herausforderer Joe Biden kommt einem Sieg bei der US-Präsidentenwahl immer näher. Drei Tage nach der Abstimmung machte der Kandidat der Demokraten zunehmend Boden gut in Bundesstaaten, die Amtsinhaber Donald Trump dringend gewinnen muss, um Chancen auf eine Wiederwahl zu wahren. In der Republikaner-Hochburg Georgia ging Biden sogar erstmals in...

Den vollständigen Artikel lesen ...