Eine E-Mail verspricht Informationen zu einem angeblichen Wahlbetrug in den USA und kommt mit einem verschlüsselten Anhang. Entschlüsseln Nutzer diesen Anhang, fangen sie sich den Trojaner Qbot ein. Kriminelle nutzen das Umfeld der US-Präsidentschaftswahlen, um die Schadsoftware Qbot zu verbreiten. Dabei gehen sie recht offen vor, was wohl gerade die Glaubwürdigkeit des an sich ungewöhnlichen Vorgangs zu untermauern scheint. So funktioniert der neue Qbot-Angriff Potenzielle Opfer erhalten eine E-Mail, die verspricht, sensible Informationen zu einem angeblichen Wahlbetrug in den USA zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...