Facebook will die Plattform künstlich verlangsamen, um die Geschwindigkeit von Fehlinformationen zu drosseln. Der Grund liegt bei Facebooks internen Markern für Gewaltbereitschaft. Ein, zwei zusätzliche Klicks soll Facebook der Freigabefunktion verpassen, um die Verbreitung viraler Inhalte abzuschwächen. Das berichtet die New York Times. Twitter hatte sich auf die US-Wahl schon mit dem Erschweren von Retweets vorbereitet, um so Einfluss auf die Multiplikationsgeschwindigkeit zu nehmen. Facebook macht sich weiter Sorgen wegen der aufgeheizten Stimmung. Der S...

Den vollständigen Artikel lesen ...