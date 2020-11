Was wäre Tesla ohne Elon Musk? Nichts weiter vermutlich als ein gewöhnlicher Automobilhersteller. Musk treibt und präsentiert - und schreckt auch nicht davor zurück immer wieder selbst die Ärmel hochzukrempeln und vermeintlich gewöhnliche Tätigkeiten zu verrichten. So auch jetzt. Schließlich gilt: Die Zeit drängt.Der US-Elektroautobauer Tesla will in Grünheide vom kommenden Sommer an Elektroautos herstellen. Die Zeit drängt. Tesla-Chef Elon Musk sucht Ingenieure für seine Elektroautofabrik bei Berlin. ...

