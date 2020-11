München (www.anleihencheck.de) - Auch das viel beachtete Notenbanktreffen in Sintra findet dieses Jahr am Mittwoch und Donnerstag nächster Woche rein virtuell statt, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Der Sintra-Fokus auf längerfristige Entwicklungen aus Notenbanksicht legt nahe, dass die EZB ein Update zu ihrer laufenden Strategie-Überprüfung gibt", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Das diesjährige Motto 'Zentralbanken in einer sich verändernden Welt' deutet schon an, dass die Notenbanken sich anpassen müssen." Greil weiter: "Auf den Punkt gebracht, bleibt ihnen kaum noch etwas anderes übrig, als die Nullzinswelt auf Jahre mit geeigneten Maßnahmen zu zementieren. Dazu dürfte die EZB künftig ähnlich wie die FED ein flexibleres, durchschnittliches Inflationsziel anstreben." ...

