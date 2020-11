Frankfurt (www.fondscheck.de) - Ein volatiler Markt ist ein Umfeld, in dem sich die Portfoliomanager Steffen Kern und Axel Gauß von CCPM besonders wohlfühlen, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Gemeinsam mit dem elfköpfigen Team würden die Optionsexperten das Liquid-Alternative-Flaggschiff ATHENA UI (ISIN DE000A0Q2SF3/ WKN A0Q2SF) steuern, das seit mittlerweile zwölf Jahren am Markt sei und dessen Strategie aktuell mit knapp 800 Millionen Euro in Publikums- und Spezialfonds umgesetzt werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...