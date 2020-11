Nachdem sich mehr und mehr abzeichnet, dass wohl Joe Biden das Rennen bei den US-Präsidentschaftwahlen machen wird, bricht vor allem die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Cannabisbranche in Freudensprünge aus. Die Aktien der Cannabishersteller konnten in den vergangenen Tagen ordentlich zulegen. Am Donnerstag hat sich die Aufholjagd noch einmal beschleunigt. Aurora Cannabis ging sage und schreibe mit einem Plus von 41 Prozent aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto, die Aktie von Tilray ...

Den vollständigen Artikel lesen ...