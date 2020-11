newsaktuell (ots) - Drei Frauen an der Spitze des Verwaltungsrats der Bundesagentur für ArbeitAuf der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats wurde Christina Ramb zur neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit (BA) gewählt. Sie folgt auf Steffen Kampeter, der im Oktober aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist. Damit ist das Präsidium des Verwaltungsrats mit den beiden alternierenden Vorsitzenden Anja Piel (Arbeitnehmer) und Christina Ramb (Arbeitgeber) sowie Vanessa Ahuja (Öffentliche Körperschaften) erstmals mit drei Frauen besetzt.Christina Ramb war bereits von 2012 bis 2018 erst stellvertretendes, dann ständiges Mitglied im Verwaltungsrat der BA. Sie sammelte langjährige Erfahrung in verschiedenen Positionen bei der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). 2018 wechselte sie als Leiterin der Abteilung Arbeit und Qualifizierung ins Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. Im September kehrte sie zur BDA als Mitglied der Hauptgeschäftsführung zurück.Anja Piel rückte im Juli dieses Jahres für Annelie Buntenbach nach. Von 2010 bis 2013 war sie Vorsitzende des Landesverbandes Niedersachsen von Bündnis 90/ Die Grünen und zwischen 2013 und März 2020 Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im niedersächsischen Landtag. Anschließend wechselte sie in den Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).Vanessa Ahuja ist Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und verantwortlich für Arbeitsmarktpolitik, Ausländerbeschäftigung, Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung für Arbeitssuchende. Sie folgte bereits letztes Jahr auf Elisabeth Neifer-Porsch. Seit 1999 ist sie in verschiedenen Abteilungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales tätig und hat sich überwiegend mit Themen der Arbeitsmarktpolitik und Arbeitslosenversicherung befasst.Fotos können Sie im Internet der Bundesagentur für Arbeit in der Presseinformation (https://www.arbeitsagentur.de/presse/presseinformationen) herunterladen.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter (https://twitter.com/bundesagentur).Pressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6776/4755691