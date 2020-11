Wien (www.fondscheck.de) - China-Fonds sowie China gewichtende Fonds ("Asien", etc.) entwickelten sich im Oktober deutlich besser als der Weltaktienindex, zeigt das aktuelle "FONDS professionell"-Fondsbarometer, so die Experten von "FONDS professionell".Überraschend stark steigende Infektionszahlen und dadurch ausgelöste Lockdown-Maßnahmen in etlichen europäischen Ländern hätten Ende Oktober für nachgebende Aktienbörsen gesorgt. Allerdings sei hier nur ein Trend verstärkt worden, der sich schon länger angekündigt habe. Amerikanische und europäische Aktien befänden sich seit Anfang September in eine Konsolidierungsphase, die sich während des Oktobers zunehmend verschärft habe. ...

