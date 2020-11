Die Nachfrage nach Firmenkrediten ist im dritten Quartal nur mehr leicht gestiegen, nach außergewöhnlich großen Steigerungen in den ersten zwei Quartalen. Unternehmen fragten Kredite vor allem zur Aufrechterhaltung ihrer Zahlungsfähigkeit und ihres Betriebs nach, so die Nationalbank. "Der Finanzierungsbedarf für Anlageinvestitionen ist hingegen eingebrochen." Staatliche Garantien spielten in der Coronakrise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...