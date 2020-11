Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots) -- Am Sonntag, den 8. November, startet die Weihnachtskampagne von ALDI mit GOURMET-Produkten, Geschenkideen und einem TV-Spot.- Held der Kampagne ist der kleine Kai Karotte, der Weihnachten zum ersten Mal erlebt.- Kunden können sich auf Aktionen wie den beliebten ALDIventskalender freuen. Durch das herausfordernde Pandemie-Jahr ist der Wunsch vieler Menschen nach einem sorgenfreien Weihnachtsfest mit schönen Momenten besonders groß. Mit der diesjährigen Weihnachtskampagne von ALDI darf in eine fiktive Welt eingetaucht werden, in der eine kleine Karotte die Hauptrolle spielt.Kai Karotte ist als Nase im Gesicht eines Schneemanns eigentlich ganz zufrieden. Doch dann sieht er etwas, was seine Neugier weckt: Eine Familie sitzt an einer festlich gedeckten Tafel und tauscht Geschenke aus. Kai will wissen, was da vor sich geht. Er schleicht sich ins Zimmer und taucht ein in eine magische Weihnachtswelt voller Überraschungen. "Die Kampagne erzählt die ALDI Weihnachtsgeschichte, wie Kai das Fest zum allerersten Mal erlebt. Wir wollen damit unsere Kunden ermuntern, Weihnachten trotz Einschränkungen genauso zu genießen wie Kai - als eine wunderbare Zeit, in der es mit ALDI immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt", sagt Marco Ganser, Director Marketing bei ALDI SÜD.GOURMET-Produkte und GeschenkideenPassend dazu bieten ALDI Nord und ALDI SÜD in der Weihnachtszeit eine große Auswahl an hochwertigen GOURMET-Produkten an, etwa Entenbrustfilet, Serrano Schinken, spanischen Cava und französischen Cognac. "Weihnachten bedeutet für viele Verbraucher, sich etwas ganz Besonderes zu gönnen und zu genießen" erklärt Astrid Bertl, Director Marketing bei ALDI Nord. Das möchten die Discounter ihren Kunden mit einem vielfältigen Angebot speziell zu Weihnachten ermöglichen - natürlich zum Original ALDI Preis. "Vor allem in diesem Jahr möchten wir unsere Kunden begleiten und ihnen diese besondere Zeit so schön wie möglich gestalten. Mit Kai Karotte laden wir unsere Kunden daher ein, auf spielerische Weise in die ALDI Weihnachtswelt einzutauchen", so Bertl.Kai Karotte ist in einer starken 360°-Kampagne zu sehenDie Weihnachtskampagne ist neben den klassischen Kanälen wie TV, Radio, OoH, POS und Anzeigen in Tages- und Publikumszeitungen auch in den sozialen Medien von ALDI SÜD und ALDI Nord präsent. Hier gibt es neben weihnachtlichen Rezepten auch eine Gewinnspiel-Aktion zu entdecken und Kai Karotte beantwortet in einem Q&A Fragen über sich. Zudem ziert er im Dezember Merchandising-Artikel wie Ausmalbücher oder Puzzles und ist als Plüschfigur erhältlich.Jeden Tag Bescherung mit dem größten ALDIventskalender aller ZeitenVom 1. bis zum 24. Dezember beschert ALDI seinen Kunden tolle Preise mit dem ALDIventskalender Gewinnspiel. Dieses Jahr warten noch mehr Gewinne auf die Teilnehmer: Dazu zählen Smartphones, Spielekonsolen, E-Roller und Autos. Mitmachen können Kunden unter Aldiventskalender.de (https://aldiventskalender.de/). Im ALDI Nord Gebiet locken beim Online-Gewinnspiel Preise im Wert von ca. 100.000 Euro. Im ALDI SÜD Gebiet werden zusätzlich Glückslose in den Filialen ab einem Einkaufswert von 20 Euro ausgegeben. Hier beläuft sich der Gesamtwert aller Preise auf rund 38,5 Millionen Euro.Die Kampagne basiert auf einer Vorlage von ALDI UK. Die weihnachtlichen Abenteuer der kleinen Karotte sind dort seit Jahren ein großer Erfolg. Die Kreativagentur McCann zeichnet für die Kreation der Kampagne verantwortlich. Federführend bei der Ausarbeitung des Digitalkonzepts ist die Agentur Scholz & Volkmer. Die Mediaagentur PHD Germany zeichnet verantwortlich für die Media-Strategie und -planung. Der TV-Spot ist vorab auf den YouTube-Kanälen von ALDI SÜD unter https://youtu.be/GZFr-3i4D3Y und von ALDI Nord unter https://youtu.be/Op4PCCo-on8 abrufbar.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Nastaran Amirhaji, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/4755757