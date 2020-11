Der Social-Media-Gigant Facebook hatte sich lange damit Zeit gelassen, den populären Messaging-Dienst WhatsApp zu monetarisieren - trotz der hohen Nutzerzahl weltweit. Das ändert sich nun.Laut dem Nachrichtenportal CNBC erlaubt Facebook ab heute den Nutzern in Indien, Geld über WhatsApp zu schicken. WhatsApp arbeite hierbei mit den fünf Haupt-Banken in Indien zusammen: ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India und Jio Payments Bank.Die Bezahlfunktion sei im AppStore von Apple und PlayStore ...

Den vollständigen Artikel lesen ...