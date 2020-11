Zwischen Anfang Juli und Ende Oktober konsolidierte die Delivery Hero-Aktie in einer immer kleiner werdenden Handelsspanne zwischen den Kursmarken von 85,24 und 106,20 Euro grob seitwärts aus. Diese Reaktion kam nicht unerwartet, der vorherige Kursanstieg seit März dieses Jahres belief sich bereits auf 111,5 Prozent und zwang das Papier in eine wohlverdiente Pause. Diese wurde am Dienstag jedoch für beendet erklärt, was die dynamischen Kurszuwächse eindrucksvoll untermauern. Um allerdings die weiteren potenziellen Ziele bei Delivery Hero zu ermitteln, kommt lediglich der Ansatz des Fibonacci-Extension-Retracements in Betracht, und dieser sieht noch eine rosige Zukunft für den weiteren Verlauf des Wertpapiers bevor.

Rücksetzer einplanen!

Die dynamischen Kurszuwächse der letzten Tage dürfte nicht spurlos an den Bären vorbeigehen, bald einsetzende Gewinnmitnahmen ...

