(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 06.11.2020 - Die Sojabohnen kletterten im gestrigen Handel in Chicago deutlich und haben ein Vier-Jahreshoch erreicht. An den Aktienmärkten kommt es heute zu Gewinnmitnahmen nach der Rally der vergangenen Tage. Für die Sojabohnen ging es am Chicago Board of Trade im gestrigen Handel erneut nach oben. Die Preise stiegen den dritten Tag in Folge und haben das höchste ...

