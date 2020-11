Die US-Futures deuten am Freitag auf eine schwächere Eröffnung an der Wall-Street hin. Siege von Republikanern in mehreren wichtigen Senatswahlen, die die Gefahr von Steuererhöhungen verringern, wurden von Wall Street-Strategen als Grund für die Rallye, vor allem, der Tech-Aktien angeführt. Vorbörslich erholen sich die US-Future aktuell von ihren Tiefständen, nachdem besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten gemeldet wurden. Der Dow dürfte mit einem Abschlag von 0,4 Prozent, der Nasdaq Composite ...

