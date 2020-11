Berlin (ots) - Bundestag berät Bericht zur Lage der älteren GenerationAm heutigen Freitag berät der Deutsche Bundestag den Achten Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland - Ältere Menschen und Digitalisierung. Dazu erklärt der seniorenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marcus Weinberg:"Als Fraktion achten wir genau darauf, dass auch Ältere von den Chancen der Digitalisierung profitieren, ohne dass dadurch persönliche Kontakte ersetzt werden. In der Anwendung digitaler Techniken liegt heute ein wesentlicher Faktor für ein gelingendes Leben und die gesellschaftliche Teilhabe Älterer. Wir arbeiten unter Hochdruck am flächendeckenden Ausbau von Breitband und Mobilfunk. Alten-, Pflegeheime und andere Wohnformen sollten wo immer möglich auch einen Internetzugang anbieten. Wichtig ist die individuelle Unterstützung bei der Anwendung der digitalen Helfer. Die vom Bund geförderten Mehrgenerationenhäuser sind dabei vorbildhaft.In nahezu allen Lebensbereichen kann die Digitalisierung den Alltag von älteren Menschen leichter machen, ihre Lebensqualität steigern und die Selbstbestimmung stärken. Smarte Helfer ermöglichen es Seniorinnen und Senioren, länger in der eigenen Wohnung zu leben, digitale Assistenzsysteme können die Pflege ergänzen, ohne den persönlichen Kontakt zu ersetzen. Mit telemedizinischen Angeboten lässt sich die ärztliche Versorgung verbessern und Gesundheits-Apps unterstützen Ältere dabei, Medikamente regelmäßig einzunehmen und Blutzuckerwerte zu dokumentieren. Mit Video-Tools können Ältere in regelmäßigem Kontakt zu Familie, Freunden und dem eigenen gesellschaftlichen Umfeld bleiben und so der Einsamkeit und Isolation entfliehen.Die Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung für Seniorinnen und Senioren sind riesig. Deshalb arbeiten wir mit ganzer Kraft daran, dass die Voraussetzungen für den Einsatz digitaler Helfer geschaffen werden und ältere Menschen Zugang und die Befähigung zur Nutzung der Technik haben."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion ist die größte Fraktion im Deutschen Bundestag. Sie repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Ralph Brinkhaus.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/4755910