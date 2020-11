Linde hat zwei wichtige Vorteile in diesem schwierigen Wirtschaftsumfeld. Der eine Vorteil liegt in der Streuung der Kundschaft über viele verschiedene Branchen. Denn die Produktpalette ist sehr divers und die Industriegase werden in so verschiedenen Bereichen wie im Gesundheitswesen bei der Beatmung von Covid-Patienten, über die Produktion von Halbleitern in hochreinen Umgebungen bis hin zum täglichen Einsatz bei Öl-Raffinerien benötigt.Nicht alle Branchen laufen derzeit gleich gut. Die metallverarbeitende Branche in Europa leidet beispielsweise derzeit unter einer schwachen Auftragslage und hat im 3. Quartal weltweit 2 % weniger eingekauft als im Vorjahresquartal. Die Gesundheitsbranche hat ihre Aufträge dagegen um 5 % gesteigert und macht inzwischen mit 20 % den grössten Umsatzanteil bei Linde aus.

