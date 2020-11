Durchschnaufen nach einer ereignisreichen Woche: An den US-Börsen deuten die Future auf Dow Jones und Co am Freitag auf leichte Verluste hin, nachdem die US-Börsen vier Tage in Folge zulegen konnten. Die Verluste im frühen Geschäft wurden jedoch bereits eingegrenzt, nachdem Stellen für den Oktober eine Arbeitslosenquote von 6,9 Prozent und damit einen besser als erwarteten Wert gemeldet haben. Im Fokus der Anleger steht weiter die ausstehende Entscheidung im US-Präsidentschaftsrennen sowie die Q3-Zahlen ...

