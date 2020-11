Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zum Wochenabschluss muss die Wall Street offenbar dem extremen Tempo der Vortage Tribut zollen. Die großen Indizes sind vorbörslich im Minus. Die Präsidentenwahl ist unterdessen immer noch nicht entschieden. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alibaba, Peloton, T-Mobile US, Square, Nio, Xpeng und Netflix. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.