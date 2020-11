Einen Tag nach Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal gerät die Aktie der Lufthansa wieder einmal stark unter Druck. So verlieren die MDAX-Titel im heutigen Handel aktuell satte sieben Prozent. Dies liegt auch an einem kritischen Kommentar. So verweist die Privatbank Berenberg darauf, dass der Markt offenbar immer noch die extremen Probleme mit Blick auf die Kapitalstruktur ignoriere. Analyst Adrian Yanoshik betonte, die Quartalsbilanz haben seine Sorgen bezüglich des Barmittelabflusses unterstrichen. ...

