Heidelberg (ots) - Digitalisierung fördern, Flexibilität steigern, Lieferketten lokalisieren und absichern - wichtige Lehren, die Unternehmen der Zukunftswirtschaft aus der Corona-Krise ziehen. Gleichzeitig werden Investitionen in Internationalisierung vorsichtiger behandelt, obwohl die zukünftige Konkurrenz vor allem aus dem Ausland - insbesondere China - erwartet wird. Das sind Auszüge aus dem Huangpu Future Economy Survey (HFES) - Germany 2020. Die Berichterstattung über mittel- und langfristige wirtschaftliche Erwartungen sowie Geschäftsplanung erfolgt vierteljährlich.Auftakt: Online-Event, 19. November 2020, 10:00 bis 11:30 Uhr.Huangpu Future Economy SurveySurvey-Initiator Daniel Frerichs vertritt den chinesischen Huangpu-Distrikt vom Europabüro in Heidelberg aus. Huangpu zählt zu den Top 3-Wirtschaftszonen Chinas. Zum Forscherteam gehören außerdem Schirmherrin Prof. Dr. Doris Fischer (Lehrstuhl China Business and Economics, Universität Würzburg), Dr. Zoltán Juhász (Umfrageforschung, Universität Bamberg), Maik Schlender (Dreifakt Marktforschung, Erfurt).In der repräsentativen Umfrage werden Wahrnehmungen/Meinungen von Geschäftsführern/Managern aus den Sektoren KI, Informations- und Kommunikationstechnik, Biomedizin, Neue Materialien, Neue Energie, Neue Mobilität und Grüne Technologien für die zweite Jahreshälfte 2020 ausgewertet. Beobachtet werden kurz-/langfristige Trends sowie externe Effekte. "Besonders die Corona-Pandemie zeigt, dass globale Herausforderungen neben neuen Technologien dringend internationalen Dialog brauchen", sagt Daniel Frerichs.Online-Veranstaltung (kostenlos)19.11.2020, 10:00 Uhr bis 11:30 UhrRegistrierunghttps://www.linkedin.com/events/huangpufutureeconomysurveylaunc6726893354992463872/https://ots.de/gtn62RAGENDA10:00 Uhr: BegrüßungThomas Bonschab, CEO, Deutsche Gesellschaft für Internationalen TechnologietransferJingbo SHAO, Direktor, Wirtschaftsförderung & Standortmarketing Huangpu DistrictPeter Helis, Chefberater, Huangpu District10:15 Uhr: StudienhintergrundDaniel Frerichs, Leiter Europabüro Huangpu District10:30 Uhr: StudienmethodikDr. Zoltan Juhasz, Geschäftsführer, Bamberger Zentrum für Empirische Studien, Uni Bamberg10:40 Uhr: Exklusiv - erste ErgebnisseProf. Dr. Doris Fischer, Lehrstuhl China Business and Economy, Uni Würzburg11:00-11:30: Deutsch-Chinesischer Experten-DialogHuangpu DistrictDer Bezirk (früher: Entwicklungsbezirk Guangzhou/Kanton) liegt in der Greater Bay Area in Süd-China. In Huangpu lag das Gesamtsteueraufkommen 2019 bei 20 Mrd. USD. Schwerpunkt: Innovations- und Hightech-Projekte. Lage, wirtschaftliche Entwicklung, Investitionsumfeld und etablierte Industriecluster machen Huangpu oft zur ersten Wahl, wenn EU-Firmen ihre Standortentscheidung in Süd-China treffen.Wichtige Cluster u. a.:Guangzhou International Biotech Island, Huangpu Healthcare Cluster, Greater Bay Area Hydrogen Valley, Guangzhou Automotive Cluster, Huangpu Nanotechnology & New Materials Cluster, Huangpu New Mobility Cluster, Guangzhou Artificial Intelligence and Advanced Computing Network.http://eng.hp.gov.cn/Huangpu EuropeServices: Beratung, Matchmaking, Unternehmens- und Geschäftsplanung, Investitionssupport, Marktanalyse, Standortssuche, Projektbetreuung, Unterstützung bei regulatorischen Angelegenheiten.https://www.huangpu-europe.com/