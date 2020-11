Ab nächstem Jahr will Volvo eine komplette Modellreihe von Elektro-Lkw anbieten. Je nach Batteriekonfigurationen sollen es die Trucks auf eine Reichweite von bis 300 Kilometern bringen. Ab 2021 will Volvo Elektro-Trucks mit einem Zuggewicht von 16 bis 44 Tonnen anbieten. Damit bietet der schwedische Kraftfahrzeughersteller erstmals eine gesamte Modellreihe mit Elektromotoren an. Der Verkauf startet nach Unternehmensangaben zwar bereits im nächsten Jahr, die Serienfertigung läuft indes erst 2022 an. "Mit der raschen Anhebung der Zahl elektrisch angetriebener Lkw möchten wir ...

