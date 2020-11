Navigieren in Turbulenzen! So oder so ähnlich lässt sich die derzeitige Lage bei den Aktien der Edelmetallminen beschreiben.Die seit August 2020 laufende Konsolidierung der im Sommer aufgelaufenen Gewinne wurde in der vergangenen Woche von der extremen Unsicherheit über den Ablauf und den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl überlagert.Wie ein Blick auf den Tageschart des Goldpreises zeigt, wurden dabei Verkaufssignale generiert, auf welche wir auch unsere Verkäufe im Rahmen des Risikomanagements im Themendepot Edelmetalle abstellten.Das lila Rechteck zeigt diese Ausgangslage, bei der mit Unterschreiten der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie zu diesem Zeitpunkt ein deutlich höheres Risiko eines erneuten Rückganges bestand. Allerdings hatten wir bereits in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass diese Bewegung auch als zweiter Teilboden eines Doppelbodens interpretiert werden kann, dessen Nackenlinie im Chart als rote Horizontale markiert ist.

