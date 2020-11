06.11.2020 -Der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76)-Konzern hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 32,3 Mio. EUR, ein EBITDA in Höhe von 21,7 Mio. EUR und ein Konzernverlust von 14,3 Mio. EUR erzielt. Aufgrund dieser Ergebnisse erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr nunmehr folgende Zahlen: Umsatz: 37 bis 40 Mio. EUR (bisherige Prognose 33 bis 37 Mio. EUR) EBITDA: 23 bis 26 Mio. EUR (bisherige Prognose 15 bis18 Mio. EUR) Konzernverlust: 15 bis18 Mio. EUR (bisherige Prognose -20 Mio. EUR) Zukunft ist da, bis dahin? Die verbesserte Entwicklung ist vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...