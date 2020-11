München (ots) -Moderation: Oliver KöhrGeplante Themen:Corona und die öffentliche InfrastrukturGesundheitsämter nahe der Kapazitätsgrenze, eine Anti-Corona-App, die nicht so hilfreich ist, wie sie sein könnte.Martin Schmidt, Tom Schneider und Justus Kliss über Probleme und LösungenStudiogespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDUIslamistische NormalitätDie Anschläge in Europa finden auch in Deutschland Zuspruch in bestimmten Gruppen. Die Integrationsbemühungen dringen in diese Teile der Gesellschaft oft nicht durch.Nadine Bader über Islamisten ohne Unrechtsbewusstsein.Weitere Informationen zur Sendung finden Sie unter:www.berichtausberlin.de (http://www.berichtausberlin.de)http://blog.ard-hauptstadtstudio.dewww.facebook.com/berichtausberlin (http://www.facebook.com/berichtausberlin)www.twitter.com/ARD_BaB (http://www.twitter.com/ARD_BaB)Pressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: kontakt@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4756009