Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US7616403090 Rexahn Pharmaceuticals Inc. 06.11.2020 US67577R1023 Rexahn Pharmaceuticals Inc. 09.11.2020 Tausch 4:1

CA89485T1030 Trench Metals Corp. 06.11.2020 CA89485U1003 Trench Metals Corp. 09.11.2020 Tausch 1:3

US9675901006 WidePoint Corp. 06.11.2020 US9675902095 WidePoint Corp. 09.11.2020 Tausch 10:1

