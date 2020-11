BERLIN (dpa-AFX) - Das Dauer-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München steht im Mittelpunkt des 7. Spieltages der Fußball- Bundesliga. Der Tabellenzweite empfängt den punktgleichen deutschen Rekordmeister und Spitzenreiter an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) und hofft auf den ersten Erfolg gegen die Bayern seit zwei Jahren. Während die Dortmunder um den Einsatz des angeschlagenen Abwehrchefs Mats Hummels bangen, fehlt beim Champions-League- Sieger Defensivspezialist Niklas Süle nach einem positiven Corona- Test.

Der Tabellendritte RB Leipzig will mit einem Erfolg gegen den SC Freiburg Anschluss an das Top-Duo halten. Ebenfalls um 15.30 Uhr empfängt der Tabellenletzte 1. FSV Mainz 05 den Vorletzten FC Schalke 04 zum Keller-Duell. In den weiteren Samstag-Partien stehen sich der 1. FC Union Berlin und Arminia Bielefeld, der FC Augsburg und Hertha BSC sowie der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt gegenüber./mkl/DP/fba