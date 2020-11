(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.11.2020 - An den Aktienmärkten kommt es am Freitag zu Gewinnmitnahmen. Dem können sich auch die NASDAQ und der TecDAX nicht entziehen. In New York geht es für Amazon und Tesla nach unten. Der DAX bewegt sich am Nachmittag um 0,2 Prozent auf 12.538 Punkte nach unten, wobei es für Delivery Hero, Bayer und RWE nach unten geht. Deutsche Telekom Heidelberg Cement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...