DJ XETRA-SCHLUSS/DAX fehlt nach guter Woche etwas die Kraft

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einer starken Woche ging es am deutschen Aktienmarkt am Freitag leicht nach unten. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 12.480 Punkten. Gegenüber dem Freitag der Vorwoche, damals notierte der Index bei 11.556 Punkten, ist dies allerdings ein deutliches Plus von 924 Punkten oder 8 Prozent. Die US-Präsidentschaftswahlen, die die Aktienmärkte zuletzt auf Trab hielten, verloren zunehmend an Einfluss. Vieles deutet aktuell darauf hin, dass der neue US-Präsident Joe Biden heißen wird.

Die Coronavirus-Pandemie wird dagegen die Welt und auch die Börse weiter in Atem halten. Auch wenn es immer wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, wird der Virus das tägliche Leben wohl noch lange begleiten. Der aktuelle Lockdown in Deutschland dürfte die Wirtschaft zwar im Schlussquartal belasten, allerdings nicht so stark wie der im Frühjahr.

Zahlen der Allianz ermutigend

Zum Wochenschluss legte der Versicherungskonzern Allianz (plus 0,7 Prozent) seine Zahlen zum dritten Quartal vor. Operativ wie auf Ebene des Nettogewinns hat der Konzern nach Ansicht der Analysten der Citigroup starke Zahlen vorgelegt. Diese hätten die Erwartungen geschlagen. Die noch ausstehende Tranche des Aktienrückkaufprogramms sei allerdings erwartungsgemäß annulliert worden. Als einzigen Negativpunkt macht die Citigroup den starken Wertverlust des Lebensversicherungsgeschäfts aus, was am Niedrigzinsumfeld liege.

Erneut unter Druck stand die Aktie der Lufthansa mit Minus 6,9 Prozent. In der Bundesregierung wächst angesichts der geringen Auslastung die Sorge um die finanzielle Lage der Lufthansa, berichtete der "Spiegel". In der Regierung halte man es nun für möglich, dass der Konzern kommendes Jahr neues Geld brauchen könnte. In anderen Worten heißt dies, dass hier eine weitere Kapitalerhöhung anstehen könnte, was Aktionäre nicht gerne hören.

Die Aktie der Deutschen Telekom (plus 1,9 Prozent) profitierte einmal mehr davon, dass das Geschäft bei der US-Tochter T-Mobile stark läuft. Nicht nur fielen die Zahlen besser aus als gedacht, auch hat diese deutlich mehr Neukunden akquiriert.

Bilfinger machten einen Satz um 10,8 Prozent nach oben. Der Industriedienstleister soll einem Bericht der FAZ zufolge einen Verkauf an einen US-Finanzinvestor prüfen. An den Plänen könne durchaus etwas dran sein, sagte ein Teilnehmer, sie läsen sich jedenfalls sehr detailliert.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,5 (Vortag: 87,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,54 (Vortag: 4,18) Milliarden Euro. Es gab acht Kursgewinner und 22 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.480,02 -0,70% -5,80% DAX-Future 12.486,50 -0,58% -4,36% XDAX 12.495,93 -0,28% -4,86% MDAX 27.346,29 -0,56% -3,41% TecDAX 3.014,11 -0,25% -0,03% SDAX 12.311,21 -0,79% -1,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,07 -33 ===

November 06, 2020 11:52 ET (16:52 GMT)

