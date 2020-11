(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.11.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich im deutschen Handel teils deutlich leichter. MorphoSys und BB Biotech rutschen ab. Für MagForce geht es aufwärts. An der Wall Street wurden Biogen vom Handel ausgesetzt. Der DAX rutscht am Freitag ab und verliert 0,5 Prozent auf 12.507 Punkte, belastet von Daimler, Bayer und Delivery Hero. Deutsche Telekom Heidelberg Cement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...