Nach vier Tagen mit dicken Pluszeichen hat der DAX am Freitag Verluste verbucht. Dank besser als erwarteter Oktober-Daten vom US-Arbeitsmarkt verringerte sich sein Minus bis Handelsschluss zumindest auf 0,70 Prozent. Der DAX geht damit mit 12 480,02 Punkten ins Wochenende. Das Wochenplus beträgt acht Prozent, womit die coronabedingten Kurseinbrüche wieder nahezu wett gemacht wurden. Der MDAX der 60 mittelgroßen Werte gab am Freitag um 0,56 Prozent auf 27 346,29 Zähler nach."Der Jobaufbau in den ...

