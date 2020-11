On-Demand-Inhalte haben traditionelles Fernsehen noch nicht komplett ersetzt. Netflix testet in Frankreich jetzt zum ersten Mal ein lineares Programm. Streamen ist für viele das neue Fernsehen. Statt eines linearen Programms bieten Plattformen wie Netflix Inhalte on Demand. In Frankreich testet Netflix jetzt ein völlig neues System und startet einen eigenen linearen Kanal. Am Donnerstag ist der Channel names Netflix Direct in mehreren Regionen Frankreichs gestartet. Abonnenten können ihn über die Netflix-Website anschauen. Im Laufe des Monats ...

