Weltweit beklagen sich aktuell viele Gastronomen fehlende Einnahmen, da während der Virus-Pandemie viele Kunden eher zu Hause bleiben oder in einigen Ländern sogar Zwangsschliessungen von den Behörden verlangt wurden. Bekanntlich hat aber jede Medaille immer zwei Seiten. Aus ökonomischer Sicht profitieren vor allem die Hersteller von Videospielkonsolen von dem Trend, weniger auf die Strasse zu gehen. Beim japanischen Traditionskonzern Nintendo Ltd. (ISIN: JP3756600007; WKN: 864009) klingeln aktuell die Kassen nicht nur sprichwörtlich. Diese positive Tendenz dürfte sich auch im Weihnachtsgeschäft fortsetzen, da das Produkt Nintendo Switch hohen Zuspruch von der zumeist jugendlichen Zielgruppe erhält.Dass es Nintendo schafft, die Konsumenten von Videospielen zu begeistern, hat der Konzern schon Mitte der 1980er-Jahre mit der Spielekonsole NES unter Beweis gestellt. Noch heute erinnern sich auch viele ältere Anleger an den Game Boy, der als Handheld-Konsole einen wirklich kommerziellen Durchbrucherlebte. Auch wenn die Japaner zeitweilig immer mal wieder ausser Mode gerieten, so erzielten langfristig erhebliche Erfolge. Aktuell mischt Nintendo mit einem innovativen Produktportfolio sehr erfolgreich auf dem globalen Markt für Videospiele mit.

