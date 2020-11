Die Konferenz vereint führende Anbieter im Style- und Beauty-Sektor zum Gespräch über Mode, Schönheitspflege und Wellness.

Glamhive gibt Termin für dritte Online-Konferenz am 14. November bekannt Der digitale Glamhive Style- und Beauty-Herbstgipfel vereint die führenden Persönlichkeiten der Fashion- und Beauty-Branche, beginnend mit der Stylistin von Sarah Jessica Parker bis hin zur Haarstylistin von Kim Kardashian. Die innovativen Spitzenkräfte werden über Mode allgemein sowie über Wellness, Schönheitspflege usw. sprechen. Stephanie Sprangers und Jennifer Rade richten die Veranstaltung gemeinsam aus.

The Glamhive Digital Fall Style and Beauty Summit will bring together top fashion and beauty leaders (Graphic: Mary Kay Inc.)

"Ich freue mich, den Glamhive Style- und Beauty-Herbstgipfel zusammen mit Stephanie LIVE ausrichten zu können. Wir vereinen die besten Stylisten, Make-up-Künstler, Haarstylisten, Designer und Unternehmer der Welt, um alles zu zeigen, was wir gelernt haben: Wie wir mithilfe aller unserer Tipps und Tricks begonnen und im Lauf der Zeit unseren ausgezeichneten persönlichen Stil entwickelt haben", so Jennifer Rade, Star-Stylistin und Kostümbildnerin. Jennifer Rade ist eine der derzeit meistbeschäftigten Stylistinnen. Ihre Kunden reichten von Berühmtheiten der A-Prominenz wie Angelina Jolie, Abbie Cornish, Cher und Jenna Fischer bis hin zu Musikern wie Lady A, Pink, Marilyn Manson, Dave Matthews, Amy Winehouse, Motley Crue und Tina Turner. Zahlreiche Publikationen druckten ihre Arbeiten ab, darunter W, Vanity Fair, Marie Claire, GQ, Esquire und Harper's Bazaar.

"Die Vision von Glamhive ist es, jedem und überall einen persönlichen Style zugänglich zu machen, und unsere digitalen Events sind eine wunderbare Erweiterung dessen. In diesem Jahr konnten wir unsere Veranstaltungen allen überall zugänglich machen, sodass Menschen, die sich für Mode und Kosmetik begeistern oder in der Branche arbeiten, von den Besten in diesem Geschäftsbereich lernen können", sagte Stephanie Sprangers, die Gründerin von Glamhive. Sprangers ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Glamhive, dem Online-Service für persönliches Styling, der erfahrene persönliche Stylisten und Make-up-Künstler direkt aus Hollywood und von Instagram rekrutiert für jedermann zugänglich macht. Glamhive hat eine eigene Software entwickelt, die es Stylisten ermöglicht, Kunden durch ein Styling-Erlebnis zu führen, das zu 100 online stattfindet und es den Menschen ermöglicht, überall auf der Welt mit Stylisten zusammenzuarbeiten.

Mit dem bezahlten Tagesticket sind 22 Blöcke mit mehr als 50 Vortragsrednern abgedeckt. Nachstehend einige der Themen, die allesamt von berühmten Moderatoren vorgestellt werden.

THEMEN:

Fokus auf Style: Toller (und bequemer) Style

Wie werde ich Modestylist?

Nichts ohne Grundlagen

Wie Ihre Umgebung zuhause sich auf Ihre Stimmung auswirkt und Ihren Stil widerspiegelt

Wie stelle ich meine Traumgarderobe zusammen?

360° Style Zusammenspiel von Haar, Make-up und Garderobe

Unternehmen Mut, Ihre Träume zu wagen

Zukunft des roten Teppichs

Französischer Mädchencharme und unsere Besessenheit von "Emily in Paris"

Die Figur macht's Liebe dich selbst und deine Figur

Style für Gesundheit Schub für Energie und Immunität

Basics der Hautpflege: Kundenberatung zur eigenen Hautpflege

Stil als Symbol Wie gebe ich mit meinem Style ein Statement ab

SPRECHER/INNEN:

Zu den Sprechern zählen Stylistinnen berühmter Persönlichkeiten, Make-up-Künstler und Imagemacher, die in Hollywood und anderswo mit den bekanntesten Namen arbeiten, darunter:

Angelina Jolie, Mandy Moore, Sarah Jessica Parker, Kristen Bell, Khloe Kardashian, Robert Downey Jr, Keanu Reeves, Dwayne Johnson, Donald Glover, Sharon Stone, Serena Williams, Miranda Lambert, Julianne Moore, Liv Tyler usw.

STYLISTINNEN BERÜHMTER PERSÖNLICHKEITEN:

Jennifer Rade, Ilaria Urbinati, Erin Walsh, Nicole Chavez, Jeanne Yang, Janelle Miller, Lindsey Dupuis, Tiffany Gifford, Sonia Young, Rachel Wirkus, Kesha McCloud

MAKE-UP-KÜNSTLER und HAARSTYLISTEN BERÜHMTER PERSÖNLICHKEITEN:

Danesa Myricks, Andrew Fitzsimons, Daniel Martin, Colleen, Runne, Quinn Murphy, Sheridan Ward, Simedar Jackson und Mia Santiago

UNTERNEHMER, DESIGNER UND GESCHÄFTSFÜHRER:

Cindy Eckhert (The Pink Ceiling Fund), Jonathan Sposato (Founder, PicMonkey), Carrie Colbert (Curated Capital), Summer Holl (President, Elyse Walker), Christian Juul Nielsen (Herve Leger Aknvas), Lucy Aylen (Never Fully Dressed), Dr. Shrereene Idress, Dr. Avanti Kumar Singh

MODERATOREN:

Brian Underwood (O the Oprah Magazine), Brooke Jaffe (ehemals Fashion Director, Bloomingdales), Jack Eustace, Nicole Young (E! News), Kibwe Chase Marshall, Co-Founder, The Kelly Initiative), Jezlan Moyet.

Konferenztickets sind für 99 US-Dollar als Tageskarten erhältlich und umfassen eine persönliche Wiedergabeliste von She-J Nikki Pennie. Die ausgewiesenen Sponsoren des digitalen Glamhive Style- und Beauty-Herbstgipfels sind Mary Kay und ihr Mary Kay Global Design Studio. Zu den weiteren Sponsoren zählen unter anderem NuBra USA, LEO, AKNVAS und NYDJ.

Zusätzliche Informationen sind unter www.glamhive.com/upcoming erhältlich.

Über Glamhive

Glamhive wurde 2017 von der Unternehmerin Stephanie Sprangers mit der Vision gegründet, persönliches Styling unter der Prämisse zu demokratisieren, dass das Selbstbewusstsein, das mit Glamour einhergeht, nicht nur den Schönen und Reichen vorbehalten sein sollte.

Die Online-Styling-Erfahrung bietet allen, die über eine WLAN-Verbindung verfügen, Zugang zu Stylisten und deren individueller Unterstützung dabei, die beste Version ihrer selbst zu sein. Für Stylisten ist es eine nahtlose End-to-End-Plattform, die ihnen hilft, ihr Netzwerk und ihr Geschäft auszubauen zu 100 virtuell.

Über Mary Kay

Mary Kay Ash war eine der ersten Frauen, denen es gelang, die "gläserne Decke" in der Wirtschaft zu durchbrechen. Sie gründete ihr Kosmetikunternehmen vor mehr als 56 Jahren mit drei Zielen: lohnende Möglichkeiten für Frauen zu entwickeln, unwiderstehliche Produkte anzubieten und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Traum hat sich zu einem mehrere Milliarden Dollar schweren Unternehmen mit Millionen von unabhängigen Außendienstmitarbeiterinnen in fast 40 Ländern entwickelt. Mary Kay investiert engagiert in die wissenschaftlichen Aspekte von Kosmetik sowie in die Herstellung hochmoderner Hautpflegeprodukte, Farbkosmetik, Nahrungsergänzungsmittel und Duftstoffe. Mary Kay engagiert sich durch Partnerschaften mit internationalen Organisationen für die Stärkung von Frauen und ihren Familien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Krebsforschung, dem Schutz von Opfern häuslicher Gewalt, der Verschönerung unserer Gemeinden und der Ermutigung von Kindern, ihre Träume zu verwirklichen. Mary Kay Ashs ursprüngliche Vision glänzt weiterhin mit einem Lippenstift nach dem anderen. Mehr dazu erfahren Sie unter MaryKay.com.

