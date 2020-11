Fastly (WKN: A2PH9T) hat in den letzten Quartalen ein beeindruckendes Umsatzwachstum erzielt. Und mit seinen innovativen Lösungen ist das Unternehmen weiterhin in der Lage, vom expandierenden Content Delivery Network (CDN) und den von ihm adressierten Edge-Computing-Märkten zu profitieren. Darüber hinaus wird die Aktie im Vergleich zu ihren Allzeithochs vom Oktober mit einem Abschlag von mehr als 40 % gehandelt. Es gibt also durchaus gute Gründe, jetzt Fastly-Aktien zu kaufen. Dennoch stellt ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...