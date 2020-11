Der November (Kalenderwoche 45) beginnt am KMU-Anleihemarkt mit der Ankündigung einer neuen siebenjährigen Anleihe 2020/27 (ISIN: DE000A3H2XT2) der BENO Holding AG. Der Immobilienbestandhalter mit Fokus auf Light Industrial Objekte möchte bis zu 30 Mio. Euro einsammeln und bietet jährlich 5,30% Zinsen. Die Anleihe wird an der Börse München notieren und kann zwischen dem 16. bis 27. November 2020 gezeichnet werden. Zudem läuft vom 09. bis 20. November 2020 ein Umtauschangebot für die Inhaber der BENO-Wandelanleihe 2014/21 (ISIN DE000A11QP91). Mit einer Mindestanlage von 1.000 Euro richtet sich die Anleihe an private und institutionelle Investoren. Der Emissionserlös soll im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen.

Zudem startete in dieser Woche das öffentliche Zeichnungsangebot für die nunmehr vierte Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289EM6) der Münchner Euroboden GmbH. Die Anleihe hat ein Emissionsvolumen von bis zu 75 Mio. Euro und wird jährlich mit 5,50% verzinst.Bis zum 13.11.2020 kann der Euroboden-Bond gezeichnet werden und wird im Anschluss im Freiverkehr der Börse Frankfurt notieren. Auch die neue zweijährige 6,50%-Anleihe 2020/22 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann seit dieser Woche gezeichnet werden. Bis zum 13. November 2020 läuft die Zeichnungsfrist. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 15 Mio. Euro. Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P) hat den Minibond in dieser Woche bereits gezeichnet. In einem aktuellen Unternehmens-Check bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH aufgrund des zukunftsträchtigen Geschäftsmodells und der stabilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...