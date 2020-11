Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm schaute mal wieder genauer hin und sortierte im Gespräch mit Michael Hüsgen am 05.11.2020 im Rahmen von Bernecker TV mal wieder 8 Aktien für Sie ein. Schlaglichter:





++ Livent - Pure Play im Lithium-Bereich

++ Alibaba - In Sippenhaft mit ausgesetztem IPO von Ant

++ Nextera Energy - Profiteur bei Decarbonisierung

++ Nucor - Gewinneraktie falls Trump das Rennen macht?

++ Vulcan Materials - könnte wohl mit beiden Präsidentenkandidaten leben

++ Albemarle - Lithium- und Polymerlösungen als Clou

++ Veeva Systems - was für eine stramme Bewertung!

++ Meyer Burger - hohe Chance - hohes Risiko





