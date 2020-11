Warum verkaufte Jeff Bezos kurz vor der US-Wahl Amazon-Aktien in Höhe von drei Milliarden Dollar?

Die Aktien der Hightech-Branche waren die Highflyer während der Corona-Pandemie, aber nicht nur in dieser Phase. Betrachtet man die Performance der so genannten FAANG-Titel seit der Finanzkrise, so wird sich der ein oder andere fragen, warum er nicht mehr in diese Aktien investiert hat. Seit September vollzieht sich jedoch so etwas wie eine Branchenrotation zwischen Growth und Value - und jetzt gibt auch der reichste Mensch der Welt noch ein kleines Zeichen, Jeff Bezos, der Begründer des Internetriesen.

Der unheimliche Anstieg der FAANG-Aktien

Sie sind seit Jahren das Objekt der Begierde, die Titel aus dem Technologiesektor - Amazon, Apple, Facebook, Netflix und Google - FAANG abgekürzt und jüngst noch um Microsoft und Nvidia erweitert. In diesem Jahr stürzten sich zusätzlich Millionen von neuen, jungen Anlegern, Robinhooder auf diese Aktien, um wild und mit großem Hebeln mit diesen Werten zu handeln. Die Folge waren so genannte Fahnenstangen-Charts, insbesondere nach den Aktiensplits von Apple und Tesla im August. Doch jetzt machen sich einige Ermüdungserscheinungen bemerkbar, seit Anfang September, auch wenn es am Wahltag und danach noch eine richtige Rally in diesen Titeln gegeben hat. Die Gewinnzuwächse sind aber auch gewaltig, hierzu braucht man sich nur die Aktienzuwächse von Amazon, Apple und Alphabet vom Tief in der Finanzkrise (März 2009) bis heute zu betrachten: ...

