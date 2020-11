In den letzten Stunden hat Joe Biden nach übereinstimmenden Angaben bei der Auszählung Donald Trump überholt, und das in zwei wichtigen Bundesstaaten. Nehmen wir mal Fox News, einen Trump-getreuen Sender, der wohl kaum im Verdacht steht Zahlen zu Gunsten von Joe Biden zu manipulieren! Hier finden Sie die aktuelle Live-Übersicht von Fox.

Joe Biden überholt Trump

Demnach hat Joe Biden inzwischen in Pennsylvania (20 Wahlmänner), wo er lange deutlich hinter Donald Trump lag, eine Vorsprung von 7.000 Stimmen. In Georgia (16 Wahlmänner) lag Joe Biden auch lange zurück, liegt jetzt aber mit knapp 1.000 Stimmen vorne. In Nevada liegt er mit fast 12.000 Stimmen in Führung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...