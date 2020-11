Markus Koch meldet sich im folgenden Video LIVE zum Handelsstart in New York. Zunächst bespricht er die ganz aktuell gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Aber natürlich geht es weiter in erster Linie um die US-Wahl.

The post Markus Koch LIVE vor dem Handelsstart in New York - Gefesselt vom Wahlkampf appeared first on finanzmarktwelt.de.

Den vollständigen Artikel lesen ...