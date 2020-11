DJ Nemetschek will Milliarden-Umsatz - auch mit Zukäufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bausoftware-Anbieter Nemetschek will unter seinem neuen Chef Axel Kaufmann mittelfristig die Milliardenschwelle beim Umsatz erreichen und sieht sich auf dem Weg dorthin auch für große Zukäufe gerüstet. "Wir sind in eine Größenordnung hineingewachsen, in der wir große und mittelgroße Zukäufe stemmen können", sagte Kaufmann der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag. Explizit nannte Kaufmann die Sparte Build, das Geschäft mit Bauunternehmen. "Wir sehen uns Firmen in Europa und Amerika an", sagte Kaufmann. Der 51jährige war zu Jahresbeginn als Vorstandssprecher und Finanzvorstand angetreten. Zuvor war Kaufmann Finanzvorstand beim Küchenausrüster Rational.

Aus eigener Kraft könne man jährlich neun bis zehn Prozent zulegen. Für das Geschäftsjahr 2020 hatte Nemetschek die Prognosen bereits erhöht. Demnach soll der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen und die Vorsteuer-Marge auf EBITDA-Basis zwischen 28 und 29 (2019: 29,8) Prozent liegen. Kaufmann kündigte höhere Investitionen etwa in die Konvertierung von Software für Architekten von 2D auf 3D an. Eine operative Rendite von deutlich mehr als 30 Prozent habe demgegenüber nicht oberste Priorität.

Im Zuge des Wachstums soll es auch wieder Neueinstellungen geben. Wegen der Unsicherheiten seien für dieses Jahr 200 geplante Stellen nicht besetzt worden. "Sobald sich die Geschäftsaussichten stabilisieren, werden wir die Bremse bei den Neueinstellungen sofort lockern." Besorgt äußerte sich Kaufmann über die Lage in den USA - wegen der zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung angesichts der Wahl, aber auch wegen der Corona-Pandemie und der Naturkatastrophen. "Ich bin besorgt ... Das belastet auch unsere Mannschaft. Es wühlt die Leute auch privat auf."

Nemetschek hat Ende 2019 für 70 Millionen Dollar die US-Firma Red Giant übernommen. Sie soll in der Mediensparte mit Maxon zu einer neun Einheit zusammengeführt werden. "Der jüngste Zukauf hilft uns, ein zweites, weitgehend unabhängiges Standbein aufzubauen."

