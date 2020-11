In Deutschland steigen die Corona-Infektionszahlen weiter rasant an. Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstag 23.399 neue Fälle binnen eines Tages - so viele wie noch nie zuvor. Insgesamt gab es in Deutschland damit 642.488 Infektionen. Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 130 auf 11.096. Bereits an den Vortagen waren...

