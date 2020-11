Die Allianz stellt die Highlights der ersten neun Monate vor: Umsatz -1,9 %, Operatives Ergebnis -14,6 % und Solvenz-II-Kapitalquote -21 Prozentpunkte. Kein Scherz, sondern das Fundstück der Woche. Was uns die Investor Relation Abteilung damit wohl eigentlich sagen wollte, war, dass man das schwierige Jahr 2020 bisher besser überstanden hat, als befürchtet.Dem kann ich zustimmen, sehe aber immer noch keine positive Perspektive bei der Allianz. Covid-19 und die anhaltende Belastung des Lebengeschäfts durch schwache Marktzinsen wird sich weder im 4. Quartal noch im folgenden 1. Quartal ändern. Oder anders gefragt: Was könnte die Allianz wieder so attraktiv machen, dass man die Aktie unbedingt kaufen möchte.

