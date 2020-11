München (ots) - Das war ein hartes Stück Arbeit: Deutschland gewinnt gegen Lettland mit 2:0. Im Finale um den Deutschland Cup treffen beide Teams morgen erneut aufeinander (ab 14.15 Uhr live bei MagentaSport). Torschütze Marcel Noebels: "Morgen wollen wir den Turniersieg!" Seit 2015 hat die Nationalmannschaft nicht mehr den Deutschland Cup gewonnen.Die Stimmen vom Spiel Deutschland gegen Lettland nachfolgend. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport nennen.Deutschland Cup: Deutschland - Lettland 2:0Felix Brückmann: "Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht." Was muss im Finale besser werden? "Wir müssen uns bisschen schneller freilaufen, uns mehr unterstützen, mehr Intensität zeigen." Brückmann über seine Rückkehr in die Nationalmannschaft: "Das ist eine große Ehre für mich. Ich bin froh, glücklich und stolz, dass ich es geschafft habe!"Torschütze Marcel Noebels: "Das war ein enges Spiel, bis kurz vor Schluss ausgeglichen. Es war ein gutes Spiel von uns, besser als am Donnerstag. Ich gehe davon aus, dass es morgen im Finale wieder so eng wird wie heute. Morgen wollen wir den Turniersieg!"Korbinian Holzer mit seinem Fazit vor dem letzten Drittel beim Stand von 0:0: "Ich finde die Intensität gut. Der eine oder andere bei uns war etwas überrascht, wieviel Intensität die Letten mitbringen. Ich find so ein Hockey geil. Das gehört halt dazu."Eishockey LIVE bei MagentaSportSonntag, 8.11.2020:Ab 14.15 Uhr: FINALEAb 16.45 Uhr TOPSPIEL DEL2: Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse.Am 11.11. startet der MagentaSport Cup ab 19.15 Uhr mit dem Spiel Pinguins Bremerhaven - Krefeld PinguinePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4756282