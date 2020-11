Kanadische Nutzer könnten ab Dezember in den Genuss des Starlink-Breitbandinternets aus dem Hause SpaceX kommen. Über das kommende Jahr soll dann der Rest der Welt erschlossen werden. Starlink-Interessenten, die in Kanada und dort in der Nähe der amerikanischen Grenze wohnen, können voraussichtlich schon ab dem kommenden Monat Teil der Beta-Nutzerschaft des Satelliteninternetgürtels Starlink werden. Die kanadischen Regulierungsbehörden haben grundsätzlich ihre Zustimmung zur Nutzung der erforderlichen Frequenzen angekündigt. Kanada soll von den USA-Bodenstationen mitversorgt ...

