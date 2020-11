Liebe Leser, In einem kleinen Spezial am Wochenende soll es einen Exkurs zum Thema Immobilien geben. "Immobilie - kaufen aber wie.." und entsprechende Analogien zum Aktienmarkt bespricht Daniel hier im Video. Unseren nächsten Advanced-Trainingstag gibt es am kommenden Samstag, den 14.11. Informationen zu den Trainingstagen findet ihr in unserer Feingold Academy. In den kommenden Tagen folgen weitere Informationen. Wir freuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...