08.11.2020 - Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) ist am Montag im Scheinwerferlicht. Nachdem Nel und Ballard Power letzten Donnerstag ihre Quartalszahlen lieferten und beide beim Umsatz die Erwartungen nicht erfüllen konnten, fragt sich jetzt der Kapitalmarkt, ob es Plug Power besser macht? Und die Hoffnungen scheinen groß. Wie sonst sollte man die förmliche Kursexplosion in den letzten Tagen erklären. Klar, Biden's immer wahrscheinlicher werdender Wahlsieg beflügelt die Werte aus dem Nachhaltigkeits-Bereich. Aber Bloom Energy oder die anderen Wasserstoffwerte machten lange nicht so viel Boden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...