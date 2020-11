* Minenaktien kurz vor einem neuen Kaufsignal* Dieses Investment ist ähnlich attraktiv wie Gold vor zwei Jahren* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Überflüssiger Einsatz von Beratern in der öffentlichen Verwaltung

Liebe Leser,

im Sommer 2018 notierte Gold bei knapp 1.200 $ pro Unze, und die Sentimentindikatoren waren auf Extremwerte gefallen. Gleichzeitig gab die Gesamtheit meiner Analysenmodelle sehr starke Kaufsignale sowohl für Gold als auch für ausgewählte Minenaktien. "Günstiger können Sie nicht einsteigen", schrieb ich damals in meinem Marktkommentar, "jetzt ist der beste Zeitpunkt für Sie, um sich ausgewählte Minen-Aktien in Ihr Depot zu holen."



Heute notiert Gold über 60% höher, und der XAU Goldminen Index ist sogar um 150% gestiegen. Trotz dieser hervorragenden Ergebnisse werden die Edelmetallmärkte von den meisten Anlegern immer noch ignoriert. Dabei sind wir von spekulativen Übertreibungen noch meilenweit entfernt. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Es zeigt, dass sich die Edelmetallhausse in einem frühen Stadium befindet und noch sehr viel Luft nach oben hat.







