Frage an Radio Eriwan: Wurde bei den US-Wahlen im großen Stil geschummelt? Antwort: Kommt darauf an, wen Sie fragen, oder wo sie lesen. Das Bekenntnis des ARD-Büroleiters in Washington, er allein habe drei Briefwahlunterlagen erhalten, obwohl er überhaupt nicht wahlberechtigt sei, wurde hierzulande nicht groß verbreitet. Auch über die 21.000 Toten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...